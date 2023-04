C' è un Ghostwriter che sta terrorizzando il rap | ma non è chi pensi

(Di martedì 18 aprile 2023) Chi non è già incappato nel caso del giorno, Heart in my sleeve? Immaginate un featuring tra Drake e TheWeeknd interamente dedicato a Selena Gomez, ex fiamma di entrambi. Due delle più grandi popstar mondiali che si chiudono in studio insieme per ricordarne una terza - ex star Disney Channel, oggi alle prese con omicidi a New York (sempre per Disney)-, che improvvisamente spaccano le classifiche e di conseguenza (o è il contrario?) TikTok. Forte, eh? Sarebbe bello immaginarlo se non fosse già successo. Anzi, se non fosse già successa una parte di questo racconto. In queste ore, infatti, su TikTok e - prima che venisse bloccata - su tutti i servizi di streaming, è apparsa una canzone Heart in my sleeve “di” Drake e TheWeeknd, proprio sul tema sopra citato. Il problema? Nessuno dei due aveva mai effettivamente inciso quelle parole su una produzione musicale, ma tutto il lavoro era ...

...sa svelare l'uomo dietro il mito. Biografia Monteclarense di origine, classe 1983, vive da circa vent'anni a Torino. Nel 2016 fonda l'agenzia editoriale e letteraria EditReal. Editor,......la propria posizione riguardo i due brani fake accreditati a Drake ma realizzati dal non meglio identificato producercon soluzioni di intelligenza artificiale , si può direl'..., però, non è stata l'ultima. Dopo "Munch" sui social è diventata virale anche "Heart on My ... manovrata da un misterioso producer accreditatosi come. In questo caso, di nome e di fatto.

Heart in my sleeve, cosa significa il fake featuring tra Drake e TheWeeknd creato da un'AI per il futuro della musica e della sua industria GQ Italia

