C’è la Champions al ‘Maradona’, adeguati gli orari dei trasporti pubblici (Di martedì 18 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoRichiesta intervento urgente sugli orari dei trasporti pubblici in occasione dell’incontro di calcio tra Napoli e Milan. Come è noto, questa sera, alle ore 21:00, si disputerà l’incontro di Calcio tra il Napoli e il Milan allo Stadio Maradona. Questa mattina, in Consiglio Comunale, sono venuto a conoscenza che gli orari di esercizio della Linea 2 della metropolitana, gestita da Ferrovie dello Stato, che collega Pozzuoli con l’impianto sportivo di Fuorigrotta e la Stazione Centrale di Napoli, funzionerà soltanto fino alle ore 23:50. La Linea Circumflegrea (cumana), invece, gestita dall’EAV, che collega tutta l’Area Flegrea con l’impianto di Fuorigrotta, fino a Montesanto, ha previsto corse limitate alle ore 22:00. Per quanto sopra, Vi chiedo di intervenire con urgenza con i vertici delle ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 18 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoRichiesta intervento urgente suglideiin occasione dell’incontro di calcio tra Napoli e Milan. Come è noto, questa sera, alle ore 21:00, si disputerà l’incontro di Calcio tra il Napoli e il Milan allo Stadio Maradona. Questa mattina, in Consiglio Comunale, sono venuto a conoscenza che glidi esercizio della Linea 2 della metropolitana, gestita da Ferrovie dello Stato, che collega Pozzuoli con l’impianto sportivo di Fuorigrotta e la Stazione Centrale di Napoli, funzionerà soltanto fino alle ore 23:50. La Linea Circumflegrea (cumana), invece, gestita dall’EAV, che collega tutta l’Area Flegrea con l’impianto di Fuorigrotta, fino a Montesanto, ha previsto corse limitate alle ore 22:00. Per quanto sopra, Vi chiedo di intervenire con urgenza con i vertici delle ...

