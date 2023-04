C’è (ancora) spazio per una federazione centrista. Marcucci spiega perché (Di martedì 18 aprile 2023) “Non sono fallite le ragioni di chi sperava in un rassemblement liberale”. La deflagrazione del progetto di partito unico tra Italia Viva e Azione rappresenta una ferita che tuttora sanguina. C’è però chi, nonostante da Azione arrivino smentite su una possibile ricucitura con i renziani, auspica un nuovo soggetto che aggreghi le forze liberali. ? l’ex senatore dem (ora in Lde), Andrea Marcucci che a Formiche.net sostiene che ci siano ancora i presupposti per lavorare in questo senso. Un cantiere “aperto e veramente inclusivo che unisca Italia Viva, Azione, Più Europa e Lde (Liberali Democratici Europei)”. Marcucci, lei è un ottimista ma quali sono le reali possibilità che questo rassemblement centrista possa prendere forma? Più che ottimista, mi definirei realista. Se l’obiettivo del partito unico è fallito, non sono ... Leggi su formiche (Di martedì 18 aprile 2023) “Non sono fallite le ragioni di chi sperava in un rassemblement liberale”. La deflagrazione del progetto di partito unico tra Italia Viva e Azione rappresenta una ferita che tuttora sanguina. C’è però chi, nonostante da Azione arrivino smentite su una possibile ricucitura con i renziani, auspica un nuovo soggetto che aggreghi le forze liberali. ? l’ex senatore dem (ora in Lde), Andreache a Formiche.net sostiene che ci sianoi presupposti per lavorare in questo senso. Un cantiere “aperto e veramente inclusivo che unisca Italia Viva, Azione, Più Europa e Lde (Liberali Democratici Europei)”., lei è un ottimista ma quali sono le reali possibilità che questo rassemblementpossa prendere forma? Più che ottimista, mi definirei realista. Se l’obiettivo del partito unico è fallito, non sono ...

