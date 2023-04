Catturato l’orso assassino Jj4 Adesso abbattetelo

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 18 aprile 2023) Preso.Jj4, colpevole di aver ucciso il runner trentino Andrea Papi, è statonei boschi sopra Caldes in Val di Sole. Era a pochi chilometri dal luogo dell’aggressione, lì dove il 26enne ha perso la vita colpito dalla violenza dell’animale. Jj4 era in “fuga”, se così vogliamo dire, da qualche giorno. La nevicata di questi giorni e i due cuccioli al seguito devono aver rallentato i movimenti dell’orsa che ha lasciato grandi orme sulla neve e ha permesso alle squadre della forestale di catturarlo. Per lei erano stati predisposti due grossi tubi, pieni di cibo, in modo da attirarla in trappola e rinchiuderla. L’ordinanza del presidente della Provincia in Trentino Alto Adige ne aveva ordinato l’abbattimento, ma il Tar – a cui hanno fatto ricorso le associazioni animaliste Lav e Lac – ne ha sospeso l’esecuzione almeno fino all’udienza ...