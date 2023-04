(Di martedì 18 aprile 2023) AGI - L''Jj4' è statain Trentino. Lo rende noto la Provincia Autonoma di Trento. A seguito della cattura dell''Jj4', il plantigrado ritenuto responsabile di aver aggredito e ferito mortalmente nei boschi di Caldes in Val di Sole l'appassionato di ce di montagna, Andrea Papi nel pomeriggio del 5 aprile scorso, questa mattina alle ore 10 presso il Palazzo della Provincia autonoma, a Trento, il governatore Maurizio Fugatti e l'assessore Giulia Zanotelli faranno il punto su quando accaduto. Nei confronti dell''Jj4' il presidente Fugatti ha emesso un'ordinanza di abbattimento che è stata, però, nel frattempo sospesa dal Tar di Trento fino all'udienza fissata per l'11 maggio. La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : ULTIM'ORA - L'orsa JJ4 è stata catturata nella notte: - CotzomiMacedo : RT @fanpage: ULTIM'ORA - L'orsa JJ4 è stata catturata nella notte: - bettadigiulio : RT @Agenzia_Ansa: Catturata nella notte l'orsa JJ4 che ha ucciso il runner. In mattinata a Trento conferenza stampa nel palazzo della Provi… - An_DeL : RT @Agenzia_Italia: ??ULTIM'ORA Catturata nella notte l'orsa JJ4 - NickMurdaca : RT @Agenzia_Ansa: Catturata nella notte l'orsa JJ4 che ha ucciso il runner. In mattinata a Trento conferenza stampa nel palazzo della Provi… -

L' orsa JJ4 è statanotte in Trentino . L'animale era ricercato dopo aver sbranato il runner 26enne Andrea Papi mentre correva in Val di Sole lo scorso 6 aprile. Questa mattina, alle ore 10 nel Palazzo ...... la disparità nelle proporzioni degli elementi più pesanti come l'idrogeno e l'elio presenti... In apertura: immaginedal Solar Dynamics Observatory della NASA il 20 giugno 2013 mostra ...quinta puntata di Amici 22 , andata in onda lo scorso sabato, l'attenzione dei telespettatori è statadalla crisi di Cricca, uno dei cantanti finito al ballottaggio. Dopo aver espresso ...

Catturata nella notte l'orsa Jj4 AGI - Agenzia Italia

L’annuncio della Provincia. Il 5 aprile l’aggressione mortale sul Peller. I giudici del Tar avevano sospeso l’abbattimento L'ORDINANZA. L'orso sarà abbattuto assieme ad altri tre esemplari. Ridurre la ...L’orsa considerata la colpevole della morte di Andrea Papi, il runner 26enne di Caldes, ucciso sui sentieri del monte Peller, è stata catturata nella notte da una squadra del Corpo Forestale. A dare l ...