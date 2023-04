Catturata nella notte l'orsa Jj4, è stata rallentata dai cuccioli (Di martedì 18 aprile 2023) AGI - L'orsa 'Jj4' è stata Catturata nella notte in Trentino. Lo ha reso noto la Provincia Autonoma di Trento. L'orsa era accompagnata da 3 'cuccioloni' di 35-40 chilogrammi di peso. I tre 'piccoli' si sono allontanati dopo la cattura della madre. Negli scorsi, il plantigrado ritenuto responsabile di aver aggredito e ferito mortalmente nei boschi di Caldes in Val di Sole l'appassionato di corsa e di montagna, Andrea Papi nel pomeriggio del 5 aprile scorso, aveva dato evidenti segnali di aggressività, distruggendo le fototrappole distribuite sul territorio dai forestali per monitorare i suoi spostamenti. Il presidente Maurizio Fugatti, in conferenza stampa, ha ricordato come nel pomeriggio di ieri siano stati consegnati al Tar di Trento i documenti richiesti nel ... Leggi su agi (Di martedì 18 aprile 2023) AGI - L''Jj4' èin Trentino. Lo ha reso noto la Provincia Autonoma di Trento. L'era accompagnata da 3 'cuccioloni' di 35-40 chilogrammi di peso. I tre 'piccoli' si sono allontanati dopo la cattura della madre. Negli scorsi, il plantigrado ritenuto responsabile di aver aggredito e ferito mortalmente nei boschi di Caldes in Val di Sole l'appassionato di ce di montagna, Andrea Papi nel pomeriggio del 5 aprile scorso, aveva dato evidenti segnali di aggressività, distruggendo le fototrappole distribuite sul territorio dai forestali per monitorare i suoi spostamenti. Il presidente Maurizio Fugatti, in conferenza stampa, ha ricordato come nel pomeriggio di ieri siano stati consegnati al Tar di Trento i documenti richiesti nel ...

