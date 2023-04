Catturata nella notte l'orsa Jj4, è stata rallentata dai cuccioli (Di martedì 18 aprile 2023) AGI - L'orsa 'Jj4' attende il suo destino, ovvero a quello che decideranno i giudici della sezione unica del Tribunale Amministrativo di Trento nell'udienza prevista l'11 maggio prossimo. L'orsa 'Jj4', che secondo gli esami genetici è ritenuta responsabile di aver aggredito e ferito mortalmente Andrea Papi lo scorso 5 aprile nei boschi sopra il paese di Caldes, è stata Catturata alle ore 23 di ieri sera non distante da dove aveva incontrato il 26enne appassionato di running. La zona della è quella della foresta della Val Meledrio, laterale sempre della Val di Sole nei pressi di un torrente. Al momento della cattura, ovvero da quando è entrata nella trappola a tubo attira dall'aroma della frutta, erano presenti anche i suoi tre 'cuccioloni' di 35-40 chilogrammi di peso che, secondo i forestali ... Leggi su agi (Di martedì 18 aprile 2023) AGI - L''Jj4' attende il suo destino, ovvero a quello che decideranno i giudici della sezione unica del Tribunale Amministrativo di Trento nell'udienza prevista l'11 maggio prossimo. L''Jj4', che secondo gli esami genetici è ritenuta responsabile di aver aggredito e ferito mortalmente Andrea Papi lo scorso 5 aprile nei boschi sopra il paese di Caldes, èalle ore 23 di ieri sera non distante da dove aveva incontrato il 26enne appassionato di running. La zona della è quella della foresta della Val Meledrio, laterale sempre della Val di Sole nei pressi di un torrente. Al momento della cattura, ovvero da quando è entratatrappola a tubo attira dall'aroma della frutta, erano presenti anche i suoi tre 'cuccioloni' di 35-40 chilogrammi di peso che, secondo i forestali ...

