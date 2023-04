(Di martedì 18 aprile 2023) AGI - L''Jj4' è statain Trentino. Lo rende noto la Provincia Autonoma di Trento. A seguito della cattura dell''Jj4', il plantigrado ritenuto responsabile di aver aggredito e ferito mortalmente nei boschi di Caldes in Val di Sole l'appassionato di ce di montagna, Andrea Papi nel pomeriggio del 5 aprile scorso, questa mattina alle ore 10 presso il Palazzo della Provincia autonoma, a Trento, il governatore Maurizio Fugatti e l'assessore Giulia Zanotelli faranno il punto su quando accaduto. Nei confronti dell''Jj4' il presidente Fugatti ha emesso un'ordinanza di abbattimento che è stata, però, nel frattempo sospesa dal Tar di Trento fino all'udienza fissata per l'11 maggio. La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Catturata nella notte l'orsa JJ4 che ha ucciso il runner. In mattinata a Trento conferenza stampa nel palazzo della… - Corriere : Catturata nella notte l’orsa Jj4 che ha ucciso il runner Andrea Papi - fanpage : ULTIM'ORA - L'orsa JJ4 è stata catturata nella notte: - ImAWeirdoMister : RT @squopellediluna: Vittoria Nenni Figlia minore di Pietro Nenni,attiva insieme al marito nella resistenza francese, catturata dai tedesch… - TgLa7 : L'orsa #Jj4 è stata trasferita nel centro di recupero fauna alpina Casteller di Trento. Fugatti alla Lav: 'Attendia… -

'L' orsa JJ4 è al Casteller,giornata di ieri (17 aprile, ndr) noi abbiamo consegnato al tribunale amministrativo tutte le ...l'orsa JJ4 (insieme ai cuccioli poi liberati) che ha ucciso ...l'orsa responsabile della morte di Andrea Papi Durante la notte l'orsa Jj4 è stata. La zona dove i forestali hanno catturato l'orsa èparte orografica destra del fiume Noce, nel bosco e notoriamente ad alta vocazione turistica. Lo rende noto la Provincia di Trento in ...Milano, 18 apr. Lorsa Jj4 e' statala notte scorsa ed e' stata trasportata in un centro faunistico nei pressi di Trento. ... Questa mattinasede della Provincia autonoma di Trento il ...

Catturata nella notte l'orsa Jj4 AGI - Agenzia Italia

L'Orsa JJ4 che ha ucciso il runner Andrea Papi in Trentino è stata catturata, ma è ancora tutto da decidere il suo destino.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...