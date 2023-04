Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Catturata nella notte l'orsa JJ4 che ha ucciso il runner. In mattinata a Trento conferenza stampa nel palazzo della… - Corriere : Catturata nella notte l’orsa Jj4 che ha ucciso il runner Andrea Papi - fanpage : ULTIM'ORA - L'orsa JJ4 è stata catturata nella notte: - MOUNTLIVEcom : Catturata nella notte l’orsa Jj4 - marialetiziama9 : RT @anthos555: CATTURATA NELLA NOTTE, L'ORSA JJ4! CHE NE SARÀ DI LEI?? @MaurizioFugatti FINALMENTE PUÒ FESTEGGIARE. Il mondo non è esclusi… -

Durante la notte l'orsa Jj4 è stata. L'orsa era ricercata per l'uccisione del giovane runner di 26 anni, Andrea Papi, nei boschi del monte Peller, sopra l'abitato di Caldes. Identificata grazie alle analisi genetiche ...È statanotte tra lunedì 17 e martedì 18 aprile 2023 l'orsa JJ4 , l'animale ritenuto responsabile dell'aggressione e dell'uccisione lo scorso 5 aprile del runner Andrea Papi a Caldes. Ad ...Durante la notte l'orsa JJ4 è stata. Lo riferisce un comunicato della Provincia autonoma di Trento. Questa mattina, al Palazzo ... L'orsa Jj4,notte tra il 5 e il 6 aprile, ha ucciso il ...

Catturata nella notte l'orsa Jj4 Agenzia ANSA

Come è stata catturata l'orsa Jj4 L'animale ero ricercata per l'uccisione del giovane runner di 26 anni, Andrea Papi, nei boschi del monte Peller, sopra l'abitato ..."Il corpo forestale ha catturato Jj4 con una trappola a tubo intorno alle 23 di ieri notte. La cattura dimostra che le nostre strutture sono in grado di catturare animali pericolosi in tempi rapidi".