Catturata nei boschi della Val Meledrio l’orsa JJ4. Ha ucciso il runner Andrea Papi (Di martedì 18 aprile 2023) È stata Catturata l’orsa JJ4. L’animale, nella notte tra il 5 e il 6 aprile, aveva ucciso il runner di 26 anni Andrea Papi in Val di Sole. La trappola a tubo è scattata alle 23 di ieri sera. l’orsa JJ4 è stata Catturata dal Corpo forestale trentino nell’ambito di una delicata operazione compiuta nei boschi della Val Meledrio. l’orsa JJ4, responsabile della morte del runner Andrea Papi, è stata Catturata ieri sera dal Corpo forestale trentino nei boschi della Val Meledrio La notizia della cattura dell’orsa JJ4è stata ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 18 aprile 2023) È stataJJ4. L’animale, nella notte tra il 5 e il 6 aprile, avevaildi 26 anniin Val di Sole. La trappola a tubo è scattata alle 23 di ieri sera.JJ4 è statadal Corpo forestale trentino nell’ambito di una delicata operazione compiuta neiValJJ4, responsabilemorte del, è stataieri sera dal Corpo forestale trentino neiValLa notiziacattura delJJ4è stata ...

