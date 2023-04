Catturata l’orsa che ha ucciso il runner Andrea Papi (Di martedì 18 aprile 2023) . Il 26enne era stato trovato morto nei boschi lo scorso 5 aprile La scorsa notte, l’orsa “Dj4“, che il 5 Aprile avrebbe aggredito e ucciso Andrea Papi, il runner 26enne trovato morto nei boschi, è stata Catturata da un’apposita squadra del Corpo forestale. Secondo quanto si apprende dagli organi di stampa, l’orsa dopo la cattura è stata trasferita presso il centro di recupero fauna alpina Casteller di Trento. Nei confronti dell’animale, è stata emessa un’ordinanza di abbattimento firmata dal presidente della Provincia, che attualmente risulta sospesa dal Tar. È attesa in mattinata una conferenza stampa con Maurizio Fugatti, il Presidente della Regione autonoma del Trentino, che farà il punto sulla vicenda. Leggi anche: La veggente di Trevignano è tornata a casa. Ecco ... Leggi su 361magazine (Di martedì 18 aprile 2023) . Il 26enne era stato trovato morto nei boschi lo scorso 5 aprile La scorsa notte,“Dj4“, che il 5 Aprile avrebbe aggredito e, il26enne trovato morto nei boschi, è statada un’apposita squadra del Corpo forestale. Secondo quanto si apprende dagli organi di stampa,dopo la cattura è stata trasferita presso il centro di recupero fauna alpina Casteller di Trento. Nei confronti dell’animale, è stata emessa un’ordinanza di abbattimento firmata dal presidente della Provincia, che attualmente risulta sospesa dal Tar. È attesa in mattinata una conferenza stampa con Maurizio Fugatti, il Presidente della Regione autonoma del Trentino, che farà il punto sulla vicenda. Leggi anche: La veggente di Trevignano è tornata a casa. Ecco ...

