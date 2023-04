Catturata Jj4 | l’orsa che ha ucciso il runner Andrea Papi in Trentino

(Di martedì 18 aprile 2023) La cattura dell’esemplare Jj4 protagonista dell’attacco mortale del 5 aprile scorso è avvenuta nella notte. L’ha reso noto la Provincia Autonoma di Trento. Nei confronti delil presidente Fugatti aveva emesso un’ordinanza di abbattimento per ora sospesa.Jj4, gli ultimi aggiornamenti sul caso di Caldes Durante la notteJj4 è statain. Lo rende noto la Provincia Autonoma di Trento. L’esemplare, su cui pende un’ordinanza di abbattimento per ora sospesa dal Tar, si è reso responsabile dell’aggressione mortale di, il 26ennedi Caldes, che stava correndo sui sentieri del monte Peller nel pomeriggio del 5 aprile scorso. Nei confronti del, il presidente Maurizio ...

