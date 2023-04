Catturata in Trentino l’orsa JJ4 | cosa succede ora

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 18 aprile 2023) Roma, 18 apr –JJ4 è statanella notte. Il plantigrado che il 5 aprile scorso ha aggredito e ucciso – nei boschi di Caldes in Val di Sole – l’appassionato di corsa e di montagna, Andrea Papi, è stata trasportata subito al centro di recupero fauna alpina Casteller, dove si trova anche M49. A riferirlo è la la Provincia Autonoma di Trento. Orsa JJ4adessoJj4, per ora, non verrà uccisa. ll Tar di Trento ha infatti sospeso l’ordinanza di abbattimento firmata l’8 aprile dal presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti. L’associazione Lav (Lega Anti Vivisezione) aveva presentato un ricorso contro il provvedimento.era finita nel mirino delle autorità dopo per aver ucciso il runner 26enne Andrea Papi nei boschi ...