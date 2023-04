Catania | allenamento e conferenza stampa di Gianluca Litteri

Leggi su 11contro11

(Di martedì 18 aprile 2023) Ricomincia in un pomeriggio piovoso, allo stadio “Angelo Massimino”, la settimana degli allenamenti del, dopo il pareggio ottenuto contro la Sancataldese di mister Infantino. I rossazzurri oggi in campo hanno svolto esercitazioni di gruppo ed hanno concluso il pomeriggio con la solita partitella in famiglia per poter affrontare al meglio il Real Aversa che occupa il sedicesimo posto in classifica. Dopo l’delha risposto alle domande dei giornalisti presenti in salal’attaccante catanese. Francesco Lodi: le dichiarazioni di“Sto bene fisicamente, sono integro e sicuramente vorrei giocare di più, ma non posso andare contro le decisioni del mister. Sicuramente per prendere più condizione ...