Catania, accoltellata all'addome: 24enne in prognosi riservata (Di martedì 18 aprile 2023) L'ipotesi privilegiata è che il ferimento sia maturato nell'ambito della sfera personale della vittima A Belpasso, nel catanese, una 24enne è stata ferita con diversi colpi di arma da taglio all'addome nella sua abitazione. L'aggressione, secondo una prima ricostruzione, sarebbe avvenuta la notte scorsa al culmine di una lite. La donna è stata trasportata in ospedale ed è ricoverata con la prognosi riservata nel reparto di Rianimazione. L'ipotesi privilegiata è che il ferimento sia maturato nell'ambito della sfera personale della vittima. Sull'accaduto indagano i carabinieri.

Accoltellata all'addome in casa nel Catanese, è grave Soccorsa, la donna è stata trasportata nel Policlinico di Catania dove è ricoverata con la prognosi riservata nel reparto di Rianimazione. Sull'accaduto indagano i carabinieri. L'ipotesi privilegiata è che il ferimento sia maturato nell'ambito della sfera personale della vittima.

Catania, accoltellata all'addome: 24enne in prognosi riservata (Adnkronos) – A Belpasso, nel catanese, una 24enne è stata ferita con diversi colpi di arma da taglio all'addome nella sua abitazione. L'aggressione, secondo una prima ricostruzione, sarebbe avvenuta la notte scorsa al culmine di una lite con un uomo già individuato. La donna è stata trasportata nel Policlinico di Catania dove è ricoverata con la prognosi riservata nel reparto di Rianimazione ma non sarebbe in pericolo di vita.