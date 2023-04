Caso Uss, una gola profonda: «I servizi segreti italiani di solito preferivano fare evadere prigionieri di questo tipo per non decidere sull’estradizione» (Di martedì 18 aprile 2023) Artem Uss potrebbe essere stato lasciato volontariamente fuggire dai servizi segreti italiani. Lo sostiene una fonte di alto livello consultata da Open. «La dottrina generale dei servizi», spiega la nostra gola profonda, «condivisa spesso dal ministero degli Esteri, è sempre stata: lasciamoli scappare perché altrimenti dovremmo decidere a chi darli. Siccome la dottrina è sempre stata questa, non ho provato alcuna meraviglia quando è scoppiato il Caso Uss». Il figlio dell’oligarca russo Alexander, assai vicino a Putin , è evaso il 22 marzo scorso dagli arresti domiciliari che gli erano stati concessi nell’ex cascina Vione a Basiglio, in provincia di Milano ed ora quella fuga avvenuta con alcuni complici che lo hanno fatto passare dai Balcani per ... Leggi su open.online (Di martedì 18 aprile 2023) Artem Uss potrebbe essere stato lasciato volontariamente fuggire dai. Lo sostiene una fonte di alto livello consultata da Open. «La dottrina generale dei», spiega la nostra, «condivisa spesso dal ministero degli Esteri, è sempre stata: lasciamoli scappare perché altrimenti dovremmoa chi darli. Siccome la dottrina è sempre stata questa, non ho provato alcuna meraviglia quando è scoppiato ilUss». Il figlio dell’oligarca russo Alexander, assai vicino a Putin , è evaso il 22 marzo scorso dagli arresti domiciliari che gli erano stati concessi nell’ex cascina Vione a Basiglio, in provincia di Milano ed ora quella fuga avvenuta con alcuni complici che lo hanno fatto passare dai Balcani per ...

