Caso Uss, il braccialetto suonò spesso per malfunzionamenti (Di martedì 18 aprile 2023) Negli oltre tre mesi in cui Artem Uss è stato ai domiciliari, prima di fuggire dalla casa di Basiglio il 22 marzo dopo che i giudici avevano dato l'ok all'estradizione, l'allarme del braccialetto ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 18 aprile 2023) Negli oltre tre mesi in cui Artem Uss è stato ai domiciliari, prima di fuggire dalla casa di Basiglio il 22 marzo dopo che i giudici avevano dato l'ok all'estradizione, l'allarme del...

Caso Uss, il braccialetto suonò spesso per malfunzionamenti Negli oltre tre mesi in cui Artem Uss è stato ai domiciliari, prima di fuggire dalla casa di Basiglio il 22 marzo dopo che i giudici avevano dato l'ok all'estradizione, l'allarme del braccialetto elettronico è suonato per decine di ... Spie, fughe e altri guai. Il caso Uss letto dal prefetto Soi A proposito di intelligence, la presidente Meloni è stata molto ferma nel tenere fuori i nostri organismi informativi dal caso Uss, affermando che questi non erano stati informati da altri servizi ... La bugia spacciata per verità dai media Si beve, altro esempio, che un cittadino russo agli arresti, e stiamo parlando del caso di Artem Uss, viene dapprima messo ai domiciliari col braccialetto, poi tranquillamente se ne torna in Russia, ...