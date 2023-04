Caso Uss, Fastweb: 'Nessun malfunzionamento del braccialetto' (Di martedì 18 aprile 2023) Fastweb "precisa che non risulta alcun malfunzionamento né del braccialetto elettronico assegnato a Uss né di altri dispositivi in uso". Lo spiega in una nota la stessa società "in riferimento alle ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 18 aprile 2023)"precisa che non risulta alcunné delelettronico assegnato a Uss né di altri dispositivi in uso". Lo spiega in una nota la stessa società "in riferimento alle ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : L’aspetto più grave del caso Artem Uss è che l’imprenditore-spia sia stato trattato come un detenuto comune. Senza… - ilfoglio_it : Secondo le strane convinzioni dell'ex procuratore Spataro sul caso di Uss, la giustizia funziona perché l'Italia ha… - ilfoglio_it : Il triste spettacolo delle istituzioni che provano a scagionarsi per la fuga della spia russa non fa che alimentare… - Ro96689588 : RT @VEParsi1: Lo scaricabarile sul caso Artem Uss getta ombre: la responsabilità è politica. Alimenta il sospetto che all'interno delle amm… - eia58 : RT @ilfoglio_it: Il triste spettacolo delle istituzioni che provano a scagionarsi per la fuga della spia russa non fa che alimentare il sos… -