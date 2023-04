Caso Shalabayeva, la procura generale di Perugia contro l’assoluzione: “Corte d’appello non ha riascoltato i testimoni dell’accusa” (Di martedì 18 aprile 2023) A poco meno di un mese dal deposito delle motivazioni della sentenza di assoluzione, la procura generale di Perugia ha impugnato in Cassazione la sentenza della Corte d’appello che il 9 giugno scorso ha assolto, perché il fatto non sussiste, tutti gli imputati accusati di sequestro di persona in relazione all’espulsione di Alma Shalabayeva, moglie del dissidente kazako Mukhtar Ablyazov, insieme alla figlia minorenne. Tra loro Renato Cortese e Maurizio Improta. I giudici di secondo grado avevano ritenuto che pensare che la polizia italiana abbia concorso alla “deportazione” di Alma Shalabayeva e della figlia Alua è “radicalmente insostenibile”. La procura generale “contesta la decisione assolutoria in quanto la sentenza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) A poco meno di un mese dal deposito delle motivazioni della sentenza di assoluzione, ladiha impugnato in Cassazione la sentenza dellache il 9 giugno scorso ha assolto, perché il fatto non sussiste, tutti gli imputati accusati di sequestro di persona in relazione all’espulsione di Alma, moglie del dissidente kazako Mukhtar Ablyazov, insieme alla figlia minorenne. Tra loro Renatose e Maurizio Improta. I giudici di secondo grado avevano ritenuto che pensare che la polizia italiana abbia concorso alla “deportazione” di Almae della figlia Alua è “radicalmente insostenibile”. La“contesta la decisione assolutoria in quanto la sentenza ...

