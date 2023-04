Caso Reggina | rischio rinvio per i playoff di Serie B

(Di martedì 18 aprile 2023) Nella giornata di ieri, il Tribunale federale nazionale ha sanzionato lacon 3 punti di penalizzazione da scontare nell’attuale campionato per il mancato pagamento degli stipendi di alcuni tesserati nel bimestre novembre e dicembre e delle ritenute Irpef con scadenza 16 febbraio. Oltre alla penalizzazione è stato inibito per 3 mesi Paolo Castaldi, legale L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Intanto si deve ancora giocare una 'seconda partita', perché laha saltato anche la scadenza del 16 marzo e potrebbe arrivare un nuovo deferimento.

