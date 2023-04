Caso Giletti, scende in campo Mentana: “Voglio fare chiarezza” (Di martedì 18 aprile 2023) “Sul Caso Giletti continuo a pensare che queste crisi si superano solo con la chiarezza“. Lo scrive su Facebook il direttore del TgLa7, Enrico Mentana, che promette una trasmissione speciale per dipanare la vicenda del siluramento del conduttore di Non è L’Arena, che da domenica scorsa, 16 aprile, non va più in onda. “So che Giletti non informò l’editore Cairo né della foto fantasma fattagli intravedere da Baiardo – prosegue Mentana – né della conseguente convocazione dai pm fiorentini. È nelle prerogative di un editore sospendere un programma. Ma forse Urbano Cairo non poteva immaginare che sarebbero poi emersi tutti questi elementi, che rischiano di dare allo stop di ‘Non è L’Arena’ un segno diverso“. Enrico Mentana. Foto Ansa/Angelo CarconiMentana: ... Leggi su velvetmag (Di martedì 18 aprile 2023) “Sulcontinuo a pensare che queste crisi si superano solo con la“. Lo scrive su Facebook il direttore del TgLa7, Enrico, che promette una trasmissione speciale per dipanare la vicenda del siluramento del conduttore di Non è L’Arena, che da domenica scorsa, 16 aprile, non va più in onda. “So chenon informò l’editore Cairo né della foto fantasma fattagli intravedere da Baiardo – prosegue– né della conseguente convocazione dai pm fiorentini. È nelle prerogative di un editore sospendere un programma. Ma forse Urbano Cairo non poteva immaginare che sarebbero poi emersi tutti questi elementi, che rischiano di dare allo stop di ‘Non è L’Arena’ un segno diverso“. Enrico. Foto Ansa/Angelo Carconi: ...

