Caso Giletti | lo speciale di Mentana su LA7 | ‘Da noi non si nasconde niente’ | ecco quando andrà in onda

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stanzaselvaggia : Ma quando Giletti nel caso Renzi/servizi segreti in autogrill si accaniva con la fonte giornalistica di Report (una… - stanzaselvaggia : E se quello di Giletti fosse un caso di brutto giornalismo finito male perché era, appunto, brutto giornalismo? - GiusCandela : Caso Giletti, parla Enrico Mentana. Appuntamento domenica sera su La7. - tempoweb : Caso #Giletti, #Mentana prepara il colpo di scena: l'indiscrezione bomba #18aprile #iltempoquotidiano #nonelarena… - rapisardandrea1 : Enrico Mentana prepara uno speciale sul caso di Massimo Giletti a La7 ?? -

Questi due aspetti si andrebbero a sommare anche alle problematiche sorte intorno agli speciali dedicati alla mafia e, come ha rivelato Enrico Mentana, a dei particolari chenon avrebbe ...Una pioggia di critiche ha fatto esplodere il. Ora Fedez si giustifica: 'Gli amici di mio ...e Goggia inchiodati da Striscia la Notizia: smascherati così Il cantante, inizialmente ...Dunquesarebbe stato messo in stand by per 'mancanza di utili' . Chiusura Non è l'Arena, ungestito malissimo Al di là dei motivi che hanno spinto Cairo a scegliere di arrestare il ...

Caso Giletti, la mossa di Mentana: “Uno speciale farà chiarezza. Noi non nascondiamo nulla” La Stampa

Il direttore del TgLa7: "C'è una vicenda che ci riguarda, ne parleremo con tutti i materiali a nostra disposizione" Una puntata speciale su La7 domenica per parlare del caso che ha coinvolto il ...«Sul caso Giletti continuo a pensare che queste crisi si superano solo con la chiarezza». Lo ha scritto sul suo profilo Facebook il direttore del TgLa7, Enrico Mentana. «So che… Leggi ...