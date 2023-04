Caso Giletti | direttore di Rai Radio | Nessun caffè preso con lui

(Di martedì 18 aprile 2023) Roma, 18 apr. (Adnkronos) -incontro e "con https://amzn.to/3o95gGu , come viene riportato questa mattina da alcuni organi di stampa, così come sono falsi i virgolettati a me attribuiti".

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stanzaselvaggia : E se quello di Giletti fosse un caso di brutto giornalismo finito male perché era, appunto, brutto giornalismo? - GiusCandela : Caso Giletti, parla Enrico Mentana. Appuntamento domenica sera su La7. - NicolaMorra63 : Da leggere. Caso Giletti, quando parlare di mafia diventa un campo minato - GiancarloChir11 : Mentana, ecco lo speciale-bomba su Giletti: “Non si nasconde nulla” - CoenRothMax1 : RT @stanzaselvaggia: E se quello di Giletti fosse un caso di brutto giornalismo finito male perché era, appunto, brutto giornalismo? https:… -

... le voci secondo cui Non è l'Arena sia stato chiuso per un'indagine dell'antimafia, che avrebbe addirittura perquisito la casa del conduttore e lo studio del programma: in questoha ...Enrico Mentana, ilin uno speciale su La7. "Sul, ci vediamo domenica sera". Con queste parole il Direttore Mentana ha ufficializzato l'inserimento in palinsesto di un ...Si può fare Evidentemente sì, anche se non si era mai sentito di undel genere. 'In passato ...e Goggia beccati così: la foto che solleva il sospetto - Guarda

Caso Giletti, la mossa di Mentana: “Uno speciale farà chiarezza. Noi non nascondiamo nulla” La Stampa

Roma, 18 apr. (Adnkronos) – Nessun incontro e “nessun caffè” preso con . Lo sottolinea in una nota il direttore di Rai Radio, Roberto Sergio. “Spiace – afferma Sergio – che a distanza di pochi giorni ...A spingere La7 a decidere la chiusura della trasmissione Non è l’Arena sono state la mancanza di ascolti e le perdite finanziarie. Addirittura, Salvatore Baiardo, l’ex gelataio condannato per mafia sp ...