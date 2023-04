(Di martedì 18 aprile 2023) Roberto Sergio torna a smentire incontri riservati con il conduttore di La7incontro e “con Massimo. Lo sottolinea in una nota ildi Rai, Roberto Sergio. “Spiace – afferma Sergio – che a distanza di pochi giorni debba tornare su un tema per il quale pensavo di aver già ampiamente chiarito e che, invece, mi vedo ancora una volta costretto a smentire: ho avuto solo un breve scambio di saluti con il giornalista di La7 nel pomeriggio del 10 gennaio 2023 in occasione della conferenza stampa di presentazione del programma Mixer tenutasi presso la sala A di via Asiago, sede di Rai. Quindiincontro riservato, come viene riportato questa mattina da alcuni organi di stampa, così ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stanzaselvaggia : Ma quando Giletti nel caso Renzi/servizi segreti in autogrill si accaniva con la fonte giornalistica di Report (una… - stanzaselvaggia : E se quello di Giletti fosse un caso di brutto giornalismo finito male perché era, appunto, brutto giornalismo? - GiusCandela : Caso Giletti, parla Enrico Mentana. Appuntamento domenica sera su La7. - EnricoFaraboll1 : ?? Mai visto uno schifo delle genere! Caso Giletti: il Servo del sistema domenica prossima farà una intera trasmissi… - zazoomblog : Caso Giletti direttore di Rai Radio: Nessun caffè preso con lui - #Giletti #direttore #Radio: #Nessun -

Nessun incontro e "nessun caffè" preso con Massimo. Lo sottolinea in una nota il direttore di Rai Radio, Roberto Sergio. "Spiace - afferma Sergio - che a distanza di pochi giorni debba tornare su un tema per il quale pensavo di aver già ...... le voci secondo cui Non è l'Arena sia stato chiuso per un'indagine dell'antimafia, che avrebbe addirittura perquisito la casa del conduttore e lo studio del programma: in questoha ...Enrico Mentana, ilin uno speciale su La7. "Sul, ci vediamo domenica sera". Con queste parole il Direttore Mentana ha ufficializzato l'inserimento in palinsesto di un ...

Caso Giletti, la mossa di Mentana: “Uno speciale farà chiarezza. Noi non nascondiamo nulla” La Stampa

Roma, 18 apr. (Adnkronos) – Nessun incontro e “nessun caffè” preso con . Lo sottolinea in una nota il direttore di Rai Radio, Roberto Sergio. “Spiace – afferma Sergio – che a distanza di pochi giorni ...A spingere La7 a decidere la chiusura della trasmissione Non è l’Arena sono state la mancanza di ascolti e le perdite finanziarie. Addirittura, Salvatore Baiardo, l’ex gelataio condannato per mafia sp ...