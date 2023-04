Caso Cospito, la Consulta apre allo sconto di pena (Di martedì 18 aprile 2023) La Corte costituzionale apre la via per uno sconto di pena a Alfredo Cospito, facendo cadere la norma che avrebbe vincolato la Corte d'assise d'appello di Torino a condannarlo necessariamente all'... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 18 aprile 2023) La Corte costituzionalela via per unodia Alfredo, facendo cadere la norma che avrebbe vincolato la Corte d'assise d'appello di Torino a condannarlo necessariamente all'...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... santre1977 : RT @Casti_F: La Consulta ha dichiarato incostituzionale la parte dell'art. 99 comma 4 che vietava al giudice di considerare eventuali circo… - babbadmnk : RT @Casti_F: La Consulta ha dichiarato incostituzionale la parte dell'art. 99 comma 4 che vietava al giudice di considerare eventuali circo… - Casti_F : La Consulta ha dichiarato incostituzionale la parte dell'art. 99 comma 4 che vietava al giudice di considerare even… - Reading__online : RT @RaiNews: La decisione, si legge in una nota di Palazzo della Consulta, è 'in continuità con i numerosi e conformi precedenti sulla disp… - agenzia_nova : Caso Cospito, la Consulta: “Incostituzionale non riconoscere le attenuanti” -