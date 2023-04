Caso Cospito | la Consulta apre allo sconto di pena

(Di martedì 18 aprile 2023) La Corte costituzionalela via per unodia Alfredo, facendo cadere la norma che avrebbe vincolato la Corte d’assise d’appello di Torino a condannarlo necessariamente all’ergastolo...

ROMA - La Corte Costituzionale apre la strada ad uno sconto di pena per Alfredo Cospito, facendo cadere la norma che avrebbe vincolato alla Corte d'assise d'appello di Torino a condannarlo necessariam ...La Corte Costituzionale ha dato ragione ad Alfredo Cospito nella questione sollevata dalla Corte di assise di appello di Torino sulla possibilità di concedergli le attenuanti per l’attentato alla scuo ...