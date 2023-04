Caserta-Foggia | ripristinato il tratto della linea ferroviaria che era interrotto in Campania Cedimento di una massicciata ieri mattina a causa del maltempo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgrRaiPuglia : #ferrovie Dopo oltre 24 ore di disagi, ripristinata la linea ferroviaria sulla tratta #RomaLecce. - TgrRaiCampania : Tornati a circolare i treni tra le stazioni di Amorosi e Telese, sulla Caserta – Foggia. La circolazione era stata… - antonellaa262 : RFI, è stata sospesa la circolazione tra Amorosi e Telese sulla Linea Foggia-Caserta per danni provocati da forte m… - TV7Benevento : RFI, RIATTIVATA LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA TRA AMOROSI E TELESE SULLA LINEA CASERTA - FOGGIA -… - TgrRai : RT @TgrRaiCampania: Tecnici di Rfi al lavoro per monitorare le condizioni del terreno dopo la frana che ha interessato un tratto della line… -

Resta sospesa la circolazione ferroviaria nel tratto fra Amorosi e Telese, sulla linea, interrotta da questa mattina per danni causati da forte maltempo che ha provocato il cedimento di una parte della massicciata. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (società ...Telese Terme . Proseguono i lavori sulla linea, dove la circolazione ferroviaria permane sospesa fra Amorosi e Telese per danni dovuti al maltempo. Secondo un nuovo aggiornamento delle ore 15 di Rfi i tecnici sono a lavoro per ......Benevento Bergamo Biella Bologna Bolzano Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta CampobassoCatania Catanzaro Chieti Como Cosenza Cremona Crotone Cuneo Enna Fermo Ferrara FirenzeForlì ...

Frana sui binari della Caserta-Foggia: linea chiusa domani, ci si sposterà in autobus FoggiaToday

Dalle 17.30 di oggi pomeriggio sono tornati a circolare i treni tra le stazioni di Amorosi e Telese, sulla linea Caserta–Foggia. La circolazione su quel tratto di linea era stata interrotta ieri ...bloccato alla stazione di Caserta a causa della frana verificatasi tra Telese ed Amorosi che ha mandato il tilt la linea ferroviaria che collega il capoluogo a Foggia. Una giornata d’inferno non solo ...