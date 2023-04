Carcere in Florida vicino a Disneyland, provocazione di DeSantis (Di martedì 18 aprile 2023) La battaglia del governatore della Florida Ron DeSantis contro Topolino non si ferma. In una nuova provocazione, DeSantis ha lasciato intendere che lo stato potrebbe costruire una prigione vicino al ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 18 aprile 2023) La battaglia del governatore dellaRoncontro Topolino non si ferma. In una nuovaha lasciato intendere che lo stato potrebbe costruire una prigioneal ...

La battaglia del governatore della Florida Ron DeSantis contro Topolino non si ferma. In una nuova provocazione, DeSantis ha lasciato intendere che lo stato potrebbe costruire una prigione vicino al parco divertimenti di Walt Disney