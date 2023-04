Cappellino traditore | Giletti beccato così | ha una storia con la famosissima campionessa?

(Di martedì 18 aprile 2023) Personaggi Tv. Da tempo si rincorrono voci in merito alla vita privata e sentimentale di Massimo. Il conduttore televisivo ha subito la sospensione del suo programma su LA7, ma dal punto di vista sentimentale sembra possa sorridere., infatti, starebbe frequentando una donna molto più giovane di lui. Nonostante il conduttore abbia smentito a più riprese, c’è un dettaglio che non è passato affatto inosservato. (Continua…) Leggi anche: Massimo, tutte le curiosità sul famoso conduttore Leggi anche: “Addio”, la profezia da brividi di Baiardo La vita privata di MassimoMassimoè sempre stato uno degli uomini più desiderati della televisione italiana. Egli ha infatti avuto una relazione amorosa con Antonella Clerici, terminata perchè ...

... per dire quello che pensa, sta scontando 26 anni di reclusione con l'accusa di 'della ... Una persecuzione in cui il leader che indossa ilcon la bandiera nazionale bianca e blu ......che ha salvato la capitale ucraina dall'assalto russo è stato poi ucciso dall'Sbu come un. David Arakhamia, che aveva attirato l'attenzione per essersi presentato con unda ...... per dire quello che pensa, sta scontando 26 anni di reclusione con l'accusa di 'della ... Una persecuzione in cui il leader che indossa ilcon la bandiera nazionale bianca e blu ...