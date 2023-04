Capello elogia il Milan: “Tanta roba, nessuno poteva prevederlo” (Di martedì 18 aprile 2023) L’ex allenatore del Milan, Fabio Capello, commenta la prestazione dei rossoneri e sottolinea la voglia di sacrificarsi e l’importanza del giovane Leao. Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha commentato la prestazione della squadra rossonera durante l’intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro il Napoli. Il risultato ha permesso al Milan di accedere alla semifinale di Champions League e Capello non ha mancato di elogiare la squadra di Pioli, definendola “Tanta roba”. Secondo Capello nessuno avrebbe mai pensato che il Milan sarebbe arrivato a questo punto e ha notato come la squadra abbia concesso davvero poco ai loro avversari. L’ultimo gol subito è ... Leggi su napolipiu (Di martedì 18 aprile 2023) L’ex allenatore del, Fabio, commenta la prestazione dei rossoneri e sottolinea la voglia di sacrificarsi e l’importanza del giovane Leao. Fabio, ex allenatore del, ha commentato la prestazione della squadra rossonera durante l’intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro il Napoli. Il risultato ha permesso aldi accedere alla semifinale di Champions League enon ha mancato dire la squadra di Pioli, definendola “”. Secondoavrebbe mai pensato che ilsarebbe arrivato a questo punto e ha notato come la squadra abbia concesso davvero poco ai loro avversari. L’ultimo gol subito è ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Aquila6811 : RT @laziopress: Il Messaggero | Capello elogia Sarri: “Mi ha sorpreso, può dare il via a un ciclo ma va seguito” - pasqualinipatri : Il Messaggero | Capello elogia Sarri: “Mi ha sorpreso, può dare il via a un ciclo ma va seguito”… - LALAZIOMIA : RT @laziopress: Il Messaggero | Capello elogia Sarri: “Mi ha sorpreso, può dare il via a un ciclo ma va seguito” - laziopress : Il Messaggero | Capello elogia Sarri: “Mi ha sorpreso, può dare il via a un ciclo ma va seguito”… - laziopress : Il Messaggero | Capello elogia Sarri: “Mi ha sorpreso, può dare il via a un ciclo ma va seguito”… -