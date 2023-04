Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #Capello: «Aspettative più alte per il #Milan, il Napoli già proiettato alla prossima #Champions» A Sky: «Credo ch… -

Fabioha commentato la gara parlando dellediverse dei due club "alte le ha soprattutto il Milan perchè il Napoli è già proiettato per la Champions dell'anno ...Fabioha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky prima del calcio d'inizio di Napoli - Milan: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre ...... se le relazioni di lavoro o personali non soddisfano le vostreo vi sentite delusi è il momento di andare oltre! Amore : in coppia, il partner potrebbe spaccare ilin quattro ...

Capello: “Aspettative alte, è un match importantissimo per il Milan” Pianeta Milan

Nel pre-partita di Napoli-Milan, l'ex allenatore rossonero Fabio Capello è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.L'allenatore Fabio Capello ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky prima del match di Champions tra il Napoli ed il Milan. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine": "Sono alte le aspettative per ...