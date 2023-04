"Cani e porci? Cosa non ha capito". Laura Pausini, che rissa con Blanco (Di martedì 18 aprile 2023) Scontro a distanza tra Blanco e Laura Pausini. La cantante romagnola, durante una intervista a Radio Italia, ha criticato i colleghi che usano l'autotune. "Devo dirlo, scusate, ma adesso cantano Cani e porci. Ci sono nuovi ragazzi che lasceranno il segno, ma anche altri che dicono 'cantiamo una canzone e diciamo delle parole'. E per me non è il modo giusto. Perché anche il nostro è un lavoro serio e merita rispetto". A cercare di convincere la Pausini ad ascoltare questa musica "moderna" dove si utilizza molto l'autotune sarebbe la stessa figlia Paola: "Mia figlia ad esempio mi ha messo dei pezzi e mi ha detto 'senti che bella questa qui'. Così io le ho detto 'ma secondo te questo sa cantare? No, perché guarda che qui è tutto autotune'". Non la pensa così ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) Scontro a distanza tra. La cantante romagnola, durante una intervista a Radio Italia, ha criticato i colleghi che usano l'autotune. "Devo dirlo, scusate, ma adesso cantano. Ci sono nuovi ragazzi che lasceranno il segno, ma anche altri che dicono 'cantiamo una canzone e diciamo delle parole'. E per me non è il modo giusto. Perché anche il nostro è un lavoro serio e merita rispetto". A cercare di convincere laad ascoltare questa musica "moderna" dove si utilizza molto l'autotune sarebbe la stessa figlia Paola: "Mia figlia ad esempio mi ha messo dei pezzi e mi ha detto 'senti che bella questa qui'. Così io le ho detto 'ma secondo te questo sa cantare? No, perché guarda che qui è tutto autotune'". Non la pensa così ...

