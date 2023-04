Candeggina per lavare i piatti: cosa succede se lo fai (Di martedì 18 aprile 2023) lavare i piatti con la Candeggina può sembrare un’idea interessante per molti, con le giuste precauzioni, mentre altri sono terrorizzati al solo pensiero. Nelle operazioni quotidiane di pulizia in casa igiene e sicurezza dovrebbero andare a braccetto ed è sempre necessario utilizzare i giusti prodotti. Se è vero che la Candeggina è un ottimo alleato per combattere il proliferare di germi e batteri nel proprio ambiente domestico, lo stesso può dirsi quando ci si ritrova a lavare piatti, bicchieri, pentole e posate? lavare i piatti con la Candeggina Per quanto oggi in molti potrebbero restare a bocca aperta al pensiero di usare la Candeggina per lavare i piatti, occorre sottolineare come ... Leggi su dilei (Di martedì 18 aprile 2023)con lapuò sembrare un’idea interessante per molti, con le giuste precauzioni, mentre altri sono terrorizzati al solo pensiero. Nelle operazioni quotidiane di pulizia in casa igiene e sicurezza dovrebbero andare a braccetto ed è sempre necessario utilizzare i giusti prodotti. Se è vero che laè un ottimo alleato per combattere il proliferare di germi e batteri nel proprio ambiente domestico, lo stesso può dirsi quando ci si ritrova a, bicchieri, pentole e posate?con laPer quanto oggi in molti potrebbero restare a bocca aperta al pensiero di usare laper, occorre sottolineare come ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuseilmioniende : SILVIA È UN PO' LA RAGIONE PER CUI STO QUA HA SEMPRE AVUTO PAURA CHE AVREI POTUTO DIMENTICARLO MA DAL 14 SETTEMBRE… - Rosanna65655032 : @teamsoleilsorge Ma stai muta strega, che apri la bocca per dare fiato.. Sciacquata la bocca prima di parlare di Gi… - EternalPiterPan : @Ornitor25217180 @Lizzie_Tito Yes, una goccia di candeggina, come misura il tappo per intenderci, nel lavandino dei… - m_qods : comunque la poca presenza di acqua in africa è vera. Qua l’acqua dei rubinetti e mezza candeggina. L’acqua anche so… - Cris75_r : RT @terribile76: Meani Moratti Facchetti Guido Rossi Collina Baldini Lotito Mancini Carraro Galliani Cellino Tutti con lo smoking bianco.… -