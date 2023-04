Cancelleri lascia il M5s | Il partito è distrutto e non ha più consensi

(Di martedì 18 aprile 2023) Dopo essere stato per anni una delle figure più importanti del Movimento 5 stelle in Sicilia, fino a ricoprire la carica di sottosegretario alle Infrastrutture nel governo Conte I, Giancarloha deciso dire il Movimento 5 stelle. Negli ultimi mesi l'ex capogruppo era sparito dalla scena pubblica, in polemica con la nuova linea del M5s e dopo che il divieto a un terzo mandato aveva impedito una sua ricandidatura alle ultime Regionali nell'isola. Oggi torna a parlare, in un'intervista al Quotidiano di Sicilia, e lo fa senza risparmiare critiche al. "Il Movimento èe non ha più", è il giudizio dell'ex sottosegretario. "Quello in cui ero io, era un gruppo capace di fare attivismo nel territorio, arrivavano i risultati, si eleggevano i sindaci, si valorizzavano le ...

L'ex sottosegretario si vuole candidare sindaco a Catania "Ora non vi fa schifo la parentopoli". Così Giarrusso alimenta la faida nel M5s siciliano... cui stanno aderendo importanti personalità della Città (tra i primi Giancarlo) ed altre ... non lascia spazio ad alcuna interpretazione. Numerosi gli interlocutori in gioco, da Azione di Giuseppe Castiglione a Giancarlo. Anche se il mancato allineamento del voto siciliano con quello nazionale ha aperta più di una

