Campos | «Io e Higuita eravamo criticati perché uscivamo dall’area | eravamo 30 anni avanti»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 18 aprile 2023) Jorgeè un “mito” vintage: oggi ha 56, ma è stato uno dei più importanti giocatori messicani degli’90, famosissimo per l’outfit sgargiante e soprattuttoera basso. Bassissimo per essere un portiere. “Sono un chaparro, come si dice qui in Messico. La mia altezza ufficiale 1,75 metri. Per la precisione: a 1.7499“.risponde scherzando alle domande della Süddeutsche, e ne vien fuori una difesa accorata e interessante dei portieri di bassa statura. “Soprattutto all’inizio della mia carriera ho avuto allenatori che erano scettici. Ho sempre detto loro: non si tratta di quanto sono alto, si tratta della mia squadra che non subisce gol! Questo non è basket! Qui in Messico dicono che il portiere è lì per rimpicciolire la porta: achicar la portería. L’altezza del portiere non è ...