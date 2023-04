Campionato, in campo il 16 aprile. Apre il turno il match Su Planu-Azalee Solbiatese (Di martedì 18 aprile 2023) Foto da pagina Facebook Vicenza Calcio Femminile La Serie C, dopo la sosta per le festività pasquali, ritorna in campo domenica 16 aprile, per disputare la 24ª giornata del Campionato nazionale con calcio di inizio alle ore 15.30. Apre il turno, domani 15 aprile alle ore 14.30, il match Su Planu-Azalee Solbiatese. Le designazioni arbitrali Girone A: Vittuone-Angelo Baiardo (Albano di Venezia), Fiamma Monza-Orobica Calcio Bergamo (Quarà di Nichelino), Freedom-Real Meda (Rinaldi di Novi Ligure), Lucchese-Academy Calcio Pavia (Mazzer di Conegliano), Pro Sesto-Città di Pontedera (Arcidiacono di Acireale), Spezia-Independiente Ivrea (Cortale di Locri), Su Planu-Azalee ... Leggi su seriea24 (Di martedì 18 aprile 2023) Foto da pagina Facebook Vicenza Calcio Femminile La Serie C, dopo la sosta per le festività pasquali, ritorna indomenica 16, per disputare la 24ª giornata delnazionale con calcio di inizio alle ore 15.30.il, domani 15alle ore 14.30, ilSu. Le designazioni arbitrali Girone A: Vittuone-Angelo Baiardo (Albano di Venezia), Fiamma Monza-Orobica Calcio Bergamo (Quarà di Nichelino), Freedom-Real Meda (Rinaldi di Novi Ligure), Lucchese-Academy Calcio Pavia (Mazzer di Conegliano), Pro Sesto-Città di Pontedera (Arcidiacono di Acireale), Spezia-Independiente Ivrea (Cortale di Locri), Su...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ?? SPALLETTI “@victorosimhen9 è tra i convocati per la gara di domani. Chiunque scenda in campo, lo deve fare con la… - marifcinter : #Onana: 'L'ho detto prima della partita. Niente paura, se hai paura non vale neanche la pena mettersi gli scarpini… - sscnapoli : ?? DI LORENZO “Nella gara di campionato contro il Milan non abbiamo messo in campo le nostre qualità. Penso che doma… - giolor_89 : RT @LeonettiFrank: Calciopoli, la Farsa, l'Inganno: - Campionato 2004-05 mai alterato - Campionato 2005-06 mai messo sotto inchiesta - Fant… - paolo_J38 : RT @LeonettiFrank: Calciopoli, la Farsa, l'Inganno: - Campionato 2004-05 mai alterato - Campionato 2005-06 mai messo sotto inchiesta - Fant… -