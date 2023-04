Campania-Nappi: De Luca parla e affossa i trasporti (Di martedì 18 aprile 2023) Campania-Nappi (Lega): De Luca parla e affossa i trasporti, il Governo li risolleva con i fatti “Mentre De Luca affossa i trasporti, il Governo, grazie all’impegno dei ministri Salvini e Giorgetti, stanzia oltre 103 milioni di euro per opere di ammodernamento delle ferrovie regionali campane. Da un lato la politica del fare inaugurata dall’Esecutivo di centrodestra, dall’altro quella delle parole e dei ‘circoli magici’ di Palazzo Santa Lucia e della sinistra. I fatti e i numeri non mentono e tornano a confermare l’attenzione massima del Governo per il rilancio dei nostri territori e del Sud, a differenza di chi non sa fare altro che attaccare sempre e comunque, lamentarsi e promettere senza mantenere mai. Avanti così”.Lo afferma ... Leggi su puntomagazine (Di martedì 18 aprile 2023)(Lega): De, il Governo li risolleva con i fatti “Mentre De, il Governo, grazie all’impegno dei ministri Salvini e Giorgetti, stanzia oltre 103 milioni di euro per opere di ammodernamento delle ferrovie regionali campane. Da un lato la politica del fare inaugurata dall’Esecutivo di centrodestra, dall’altro quella delle parole e dei ‘circoli magici’ di Palazzo Santa Lucia e della sinistra. I fatti e i numeri non mentono e tornano a confermare l’attenzione massima del Governo per il rilancio dei nostri territori e del Sud, a differenza di chi non sa fare altro che attaccare sempre e comunque, lamentarsi e promettere senza mantenere mai. Avanti così”.Lo afferma ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenparl : Campania, Nappi (Lega): De Luca parla e affossa i trasporti, il Governo li risolleva con i fatti - - severino_nappi : Emilia-Romagna, Toscana, Puglia e Campania. Sono le Regioni a guida Pd che hanno deciso di non collaborare con il G… - severino_nappi : RT @puntomagazine: Scuola-Nappi (Lega): “Insomma De Luca, come sempre, si autoassolve e cerca di scaricare per l’ennesima volta le respon… - puntomagazine : Scuola-Nappi (Lega): “Insomma De Luca, come sempre, si autoassolve e cerca di scaricare per l’ennesima volta le r… - severino_nappi : Pd e 5 Stelle sono responsabili di aver consegnato la #Campania a Vincenzo #DeLuca e del disastro di questi 8 anni.… -

Napoli, ucciso e sciolto nell'acido "per errore": la famiglia rifiuta il risarcimento dei killer Per questo hanno rifiutato la proposta di risarcimento danni da parte dei due uomini arrestati per essere stati i mandanti dell'omicidio dell'operaio 26enne: Salvatore Cammarota e Carlo Nappi , 56 e ... Intimidazione mafiosa al Fondo Agricolo Nappi ...di atti apparentemente legati a una micro criminalità che fa dei furti la principale attività (la zona di Scafati ha infatti uno dei tassi di incremento più alti di questo reato in tutta la Campania),... Voragine a Napoli, sgomberati venti alloggi Lo dichiara Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania e coordinatore della Città Metropolitana di Napoli. Per questo hanno rifiutato la proposta di risarcimento danni da parte dei due uomini arrestati per essere stati i mandanti dell'omicidio dell'operaio 26enne: Salvatore Cammarota e Carlo, 56 e ......di atti apparentemente legati a una micro criminalità che fa dei furti la principale attività (la zona di Scafati ha infatti uno dei tassi di incremento più alti di questo reato in tutta la),...Lo dichiara Severino, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale dellae coordinatore della Città Metropolitana di Napoli. Campania-Nappi: De Luca parla e affossa i trasporti Punto! Il web magazine Ucciso per errore, la famiglia rifiuta il risarcimento Giulio Giaccio, 26 anni, fu ammazzato nel luglio del 2000 da uomini del clan Polverino. I familiari: "Non c'è prezzo per ripagare la sua vita" ... Ucciso per errore, i familiari rifiutano il risarcimento Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ... Giulio Giaccio, 26 anni, fu ammazzato nel luglio del 2000 da uomini del clan Polverino. I familiari: "Non c'è prezzo per ripagare la sua vita" ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...