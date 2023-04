Campania | allerta meteo gialla su tutto il territorio

(Di martedì 18 aprile 2023) La Protezione Civile Regioneha emanato unaper piogge e temporali valido su tutta ladalle 14 alle 23.59 di oggi, martedì 18 aprile. Il livello di criticità, ossia del rischio idrogeologico per temporali è Giallo suil. I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione. Potrebbero essere accompagnati da grandine, fulmini e raffiche di vento. Le precipitazioni, in alcuni punti delpotranno essere repentine e intense. L’impatto al suolo delle precipitazioni potrebbe causare allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua con inondazioni delle aree limitrofe, ruscellamenti, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, fenomeni di rigurgito ...

