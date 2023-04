Camorra | voto inquinato dai clan | arrestati Sindaco e consiglieri di Melito

(Di martedì 18 aprile 2023) Sedici indagati in carcere, tra cui ildie due ai domiciliari : è questo il bilancio di un'indagine della Dia di Napoli per l 'inquinamento delda parte dellanel popoloso ...

Camorra e voto di scambio, 18 arresti: c'è anche il sindaco di Melito ROMA on line

