Camorra | voto inquinato dai clan | arrestati Sindaco e consiglieri di Melito

AGI - Sedici indagati in carcere, tra cui il sindaco di Melito, e due ai domiciliari : è questo il bilancio di un'indagine della Dia di Napoli per l'inquinamento delda parte dellanel popoloso comune della cintura nord del Napoletano. Nella misura emessa dal gip partenopeo si fa riferimento allo scambio elettorale politico mafioso, attentati ai ...Sedici indagati in carcere, tra cui il sindaco di Melito e due ai domiciliari : è questo il bilancio di un'indagine della Dia di Napoli per l 'inquinamento delda parte dellanel popoloso comune della cintura nord del Napoletano . Nella misura emessa dal gip partenopeo si fa riferimento allo scambio elettorale politico mafioso, attentati ai ...Pressioni e minacce alle amministrative di un anno e mezzo fa: a una candidata fu imposto di fare campagna elettorale non per sé ma per un altro gradito ai ...

Camorra, arrestato il sindaco di Melito per voto di scambio mafioso Il Tirreno

NAPOLI (ITALPRESS) – Arrestato il sindaco del comune di Melito (Na) Luciano Mottola con l’accusa di voto di scambio elettorale politico ...MELITO – Nella mattinata odierna, personale della Direzione Investigativa Antimafia, articolazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dall ...