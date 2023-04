Camorra e scambio voti: candidata costretta a fare campagna elettorale per un ‘rivale’ (Di martedì 18 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoObbligata dalla Camorra a lasciare casa, a chiudere il negozio e anche a fare campagna elettorale per un candidato rivale, gradito al clan Amato-Pagano: è quanto avrebbe subìto una candidata al consiglio comunale di Melito di Napoli in occasione delle elezioni che si sono svolte il 3 e 4 ottobre 2021. La circostanza è emersa nell’ambito delle indagini della Dia di Napoli che hanno portato alla notifica di 18 misure cautelari. Secondo quanto emerso dalle indagini tutto sarebbe frutto di un accordo politico-mafioso, risalente già al primo turno delle votazioni, stipulato tra presunti esponenti del clan Amato Pagano ed alcuni rappresentanti della coalizione a sostegno del candidato sindaco Marrone Nunzio (quest’ultimo non indagato). La Camorra avrebbe ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 18 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoObbligata dallaa lasciare casa, a chiudere il negozio e anche aper un candidato rivale, gradito al clan Amato-Pagano: è quanto avrebbe subìto unaal consiglio comunale di Melito di Napoli in occasione delle elezioni che si sono svolte il 3 e 4 ottobre 2021. La circostanza è emersa nell’ambito delle indagini della Dia di Napoli che hanno portato alla notifica di 18 misure cautelari. Secondo quanto emerso dalle indagini tutto sarebbe frutto di un accordo politico-mafioso, risalente già al primo turno delle votazioni, stipulato tra presunti esponenti del clan Amato Pagano ed alcuni rappresentanti della coalizione a sostegno del candidato sindaco Marrone Nunzio (quest’ultimo non indagato). Laavrebbe ...

