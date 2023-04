Camorra, arrestato il sindaco di Melito per voto di scambio mafioso (Di martedì 18 aprile 2023) NAPOLI (ITALPRESS) – arrestato il sindaco del comune di Melito (Na) Luciano Mottola con l'accusa di voto di scambio elettorale politico mafioso. Il Personale della Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dall'Ufficio Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, a carico di 18 soggetti gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di: scambio elettorale politico mafioso, attentati ai diritti politici del cittadino, associazione di tipo mafioso, corruzione, concorso esterno in associazione mafiosa, tentata estorsione. La misura cautelare oltre che nei confronti del sindaco del Comune di Melito di Napoli, è stata emessa ... Leggi su iltempo (Di martedì 18 aprile 2023) NAPOLI (ITALPRESS) –ildel comune di(Na) Luciano Mottola con l'accusa didielettorale politico. Il Personale della Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dall'Ufficio Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, a carico di 18 soggetti gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di:elettorale politico, attentati ai diritti politici del cittadino, associazione di tipo, corruzione, concorso esterno in associazione mafiosa, tentata estorsione. La misura cautelare oltre che nei confronti deldel Comune didi Napoli, è stata emessa ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fforzano : Il sindaco #Mottola, arrestato oggi perché in combutta con la #Camorra, era appoggiato da #FratellidItalia . Chissà… - IlModeratoreWeb : Camorra, arrestato il sindaco di Melito per voto di scambio mafioso - - nestquotidiano : Camorra, arrestato il sindaco di Melito per voto di scambio mafioso - rep_napoli : Arrestato il sindaco di Melito di Napoli, le mani della camorra sul voto del 2021 [aggiornamento delle 08:51] - repubblica : Arrestato il sindaco di Melito di Napoli, le mani della camorra sul voto del 2021 -