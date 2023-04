Calendario semifinali Champions League | quando si gioca | programma | orari | tv e streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 18 aprile 2023) Tra oggi e domani si decideranno le ultime quattro squadre che si giocheranno un posto nelledi. Da mercoledì notte i quarti saranno un ricordo sbiadito, con l’occhio che andrà subito al penultimo atto della massima competizione europea. Che ci metterà un po’ ad arrivare. Lediarriveranno infatti attorno alla prima metà di maggio. Le partite di andata si giocheranno tra il 9 ed il 10 maggio, mentre il ritorno si terrà tra il 16 ed il 17 maggio. Non è ancora stata decisa la suddivisione delle due gare che si terranno in due giornate differenti e non in contemporanea, fischio di inizio alle ore 21.00. In caso di passaggio del turno, are la prima partita casalinga saranno le vincenti di Real Madrid-Chelsea e di Milan-Napoli. Il ...