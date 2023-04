Calendario gara-2 quarti Playoff A1 Femminile 2022 2023 volley | programma | orari e diretta tv

Leggi su sportface

(Di martedì 18 aprile 2023) Ildi-2 deidi finale deiScudetto della Serie A1di: ecco le informazioni per vedere tutte le partite. Archiviato il primo turno, le otto squadre coinvolte tornano a sfidarsi a campi invertiti nella partita decisiva. Chi riuscirà ad allungare la serie e chi invece si assicurerà il passaggio del turno? Non resta che seguire questo nuovo turno, che si preannuncia ancora una volta spettacolare. STREAMING E TV – Le partite saranno tutte trasmesse instreaming suballworld.tv, cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Inoltre, almeno una partita per turno verrà trasmessa intv in chiaro su Rai ...