Calendario Champions League 2023 oggi: orari martedì 18 aprile, tv, streaming, programma Canale 5, Sky e Infinity (Di martedì 18 aprile 2023) Ci siamo, eccoci giunti ai match valevoli per il ritorno dei quarti di finale della Champions League 2023. Questa sera, infatti, andranno in scena i primi due accoppiamenti che, di conseguenza, eleggeranno le prime due squadre che approderanno alle semifinali, con la vista sulla finale di Istanbul che si fa sempre più concreta. LA DIRETTA LIVE DI NAPOLI-MILAN DALLE 21.00 Alle ore 21.00 vedremo in scena il derby italiano con il Napoli che, allo stadio "Maradona" ospita il Milan per provare a ribaltare il punteggio. All'andata, infatti, la squadra di mister Pioli ha vinto per 1-0 con la rete di Bennacer e ora starà ai partenopei rispondere, nonostante le assenze di Kim e Anguissa per squalifica. Sempre alle ore 21.00 a Stamford Bridge, il Chelsea cercherà l'impresa epocale, ovvero rimontare il 2-0 subito all'andata al Bernabeu contro i ...

