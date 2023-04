Calenda contro Renzi, la battaglia continua: ecco tutti i retroscena sulla vicenda (Di martedì 18 aprile 2023) La frattura politica è ormai insanabile. Ma cosa si cela dietro i litigi tra i due leader che avrebbero dovuto portare in alto il Terzo Polo? Una rottura che, in realtà, molti analisti politici avevano vaticinato già da diverso tempo. Banalmente, perché non possono esistere due galli nel pollaio. E, alla fine, così è stato. Il Terzo Polo si dissolve come neve al sole dopo la lite tra Matteo Renzi e Carlo Calenda. Ma cosa sappiamo della vicenda? ecco qualche retroscena. Addio al Terzo Polo – Foto Ansa – DirettaNews.comEra il sogno dei centristi. Cercare di trovare una collocazione stabile in termini numerici e, quindi, di scranni parlamentari, e quindi essere l’ago della bilancia. Da sempre, infatti, in Italia, quello che accade in tutto il mondo, ossia l’esistenza di un bipolarismo marcato ... Leggi su direttanews (Di martedì 18 aprile 2023) La frattura politica è ormai insanabile. Ma cosa si cela dietro i litigi tra i due leader che avrebbero dovuto portare in alto il Terzo Polo? Una rottura che, in realtà, molti analisti politici avevano vaticinato già da diverso tempo. Banalmente, perché non possono esistere due galli nel pollaio. E, alla fine, così è stato. Il Terzo Polo si dissolve come neve al sole dopo la lite tra Matteoe Carlo. Ma cosa sappiamo dellaqualche. Addio al Terzo Polo – Foto Ansa – DirettaNews.comEra il sogno dei centristi. Cercare di trovare una collocazione stabile in termini numerici e, quindi, di scranni parlamentari, e quindi essere l’ago della bilancia. Da sempre, infatti, in Italia, quello che accade in tutto il mondo, ossia l’esistenza di un bipolarismo marcato ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : La sezione romana di Italia Viva, che sostenne la candidatura di Calenda a sindaco, si scaglia contro il segretario… - ultimora_pol : Fonte #IV a LaPresse: 'Calenda e Renzi non riescono a stare insieme, secondo me si spacca tutto. Carlo è impazzito… - RobertaRobydy : @mariamacina Ma infatti. Ma la Carfagna lo difende e resti con Calenda e la Gelmini. Abbiamo votato contro voglia… - PillaPaladini : @CasatiSilvano @Azione_it @CarloCalenda Guardi che L’OPA la voleva fare Calenda con Italia Viva contro Renzi, uno c… - marcello_lala : È in atto un push contro #Calenda -