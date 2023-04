Calciopoli, tutte le rivelazioni ‘scottanti’ dall’inchiesta di Report | VIDEO (Di martedì 18 aprile 2023) E’ andata in onda la puntata di Report, appuntamento molto atteso sullo scandalo di Calciopoli. A 17 anni dal terremoto, che nel 2006 investì in calcio italiano e in particolar modo la Juventus, sono stati svelati nuovi retroscena e contenuti inediti sulla vicenda. E’ stato pubblicato il contenuto della famosa chiavetta messa a disposizione dell’ex dirigente bianconero Luciano Moggi. Moggi: “in questa chiavetta ho portato le voci di chi, nella sostanza, è intercettato e quello che dicono. Di 170 mila intercettazioni solo 25 riguardano la Juventus”. Bergamo e la cena segreta con Massimo Moratti La puntata si apre con l’intervento di Paolo Bergamo, ex designatore degli arbitri dal 1999 al 2005, che rivela come dopo uno scudetto perso Massimo Moratti gli chiede un colloquio per parlare degli arbitri. “Moratti (dopo lo scudetto perso il 5 maggio 2002) mi ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 18 aprile 2023) E’ andata in onda la puntata di, appuntamento molto atteso sullo scandalo di. A 17 anni dal terremoto, che nel 2006 investì in calcio italiano e in particolar modo la Juventus, sono stati svelati nuovi retroscena e contenuti inediti sulla vicenda. E’ stato pubblicato il contenuto della famosa chiavetta messa a disposizione dell’ex dirigente bianconero Luciano Moggi. Moggi: “in questa chiavetta ho portato le voci di chi, nella sostanza, è intercettato e quello che dicono. Di 170 mila intercettazioni solo 25 riguardano la Juventus”. Bergamo e la cena segreta con Massimo Moratti La puntata si apre con l’intervento di Paolo Bergamo, ex designatore degli arbitri dal 1999 al 2005, che rivela come dopo uno scudetto perso Massimo Moratti gli chiede un colloquio per parlare degli arbitri. “Moratti (dopo lo scudetto perso il 5 maggio 2002) mi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfans : Anteprima #Report su #Rai3 – #Calciopoli #Farsopoli Dopo ben 17 anni si sta finalmente scoperchiando TUTTO il vas… - cmdotcom : SCOOP #Calciopoli, la chiavetta di #Moggi: le incongruenze del PM, coinvolto tutto il sistema. ‘L’#Inter rischia pi… - MatteoMascia13 : #Report ha aperto le menti di qualcuno che si ostinava a non capire che tutte le squadre erano coinvolte in… - Grilli15 : RT @juventusfans: La sintesi di #Farsopoli: ci fu un sabotaggio dell’indagine sugli altri club per mano di un Pubblico Ufficiale infedele;… - samuand77 : RT @juventusfans: La sintesi di #Farsopoli: ci fu un sabotaggio dell’indagine sugli altri club per mano di un Pubblico Ufficiale infedele;… -