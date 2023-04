Calciopoli, Moggi: ‘Berlusconi mi disse che ero intercettato’. Bergamo, Moratti, le indagini di Tavaroli | Cosa emerge dalla puntata di Report (Di martedì 18 aprile 2023) “Silvio Berlusconi mi disse che c’erano delle intercettazioni, ma aggiunse che non c’era niente di illegale e che non dovevo preoccuparmi”. Luciano Moggi racconta che fu avvisato dell’inchiesta che poi esploderà nel caso Calciopoli dall’ex premier e leader di Forza Italia, che all’epoca era anche presidente del Milan. Diciassette anni dopo Report torna a parlare di Calciopoli, proprio partendo dal contenuto di una chiavetta Usb consegnata dall’ex direttore generale della Juventus. La tesi di fondo, che secondo la stessa trasmissione resta “tutta da dimostrare“, è che dietro l’inchiesta di Calciopoli ci fosse un “patto politico-industriale“. Una suggestione avanzata da Paolo Bergamo, ex designatore degli arbitri che si dimise dopo lo scoppio dello scandalo. Proprio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) “Silvio Berlusconi miche c’erano delle intercettazioni, ma aggiunse che non c’era niente di illegale e che non dovevo preoccuparmi”. Lucianoracconta che fu avvisato dell’inchiesta che poi esploderà nel casodall’ex premier e leader di Forza Italia, che all’epoca era anche presidente del Milan. Diciassette anni dopotorna a parlare di, proprio partendo dal contenuto di una chiavetta Usb consegnata dall’ex direttore generale della Juventus. La tesi di fondo, che secondo la stessa trasmissione resta “tutta da dimostrare“, è che dietro l’inchiesta dici fosse un “patto politico-industriale“. Una suggestione avanzata da Paolo, ex designatore degli arbitri che si dimise dopo lo scoppio dello scandalo. Proprio ...

