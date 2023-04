Calciopoli, cosa ha svelato Report il 17 aprile (Di martedì 18 aprile 2023) Bergamo e il risarcimento danni per le indagini illegali. De Santis e il silenzio stampa della Juve Report dedica una puntata a #Calciopoli e l’hashtag vola su Twitter. La trasmissione di Raitre, nella serata del 17 aprile, analizza la genesi e lo sviluppo dello scandalo che ha scosso il calcio italiano nel 2006, con la Juventus retrocessa in Serie B e privata di 2 scudetti, uno dei quali assegnato all’Inter, e con la radiazione della dirigenza bianconera formata dall’ad Antonio Giraudo e dal direttore generale Luciano Moggi. La trasmissione propone alcune delle intercettazioni che hanno caratterizzato l’inchiesta, comprese alcune arcinote. Emergono però anche elementi fino ad oggi rimasti sotto traccia. Prima dell’inizio dell’inchiesta da parte della procura di Napoli, alcuni tesserati finirono nel mirino di indagini della security ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 18 aprile 2023) Bergamo e il risarcimento danni per le indagini illegali. De Santis e il silenzio stampa della Juvededica una puntata a #e l’hashtag vola su Twitter. La trasmissione di Raitre, nella serata del 17, analizza la genesi e lo sviluppo dello scandalo che ha scosso il calcio italiano nel 2006, con la Juventus retrocessa in Serie B e privata di 2 scudetti, uno dei quali assegnato all’Inter, e con la radiazione della dirigenza bianconera formata dall’ad Antonio Giraudo e dal direttore generale Luciano Moggi. La trasmissione propone alcune delle intercettazioni che hanno caratterizzato l’inchiesta, comprese alcune arcinote. Emergono però anche elementi fino ad oggi rimasti sotto traccia. Prima dell’inizio dell’inchiesta da parte della procura di Napoli, alcuni tesserati finirono nel mirino di indagini della security ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcelloChirico : In questi 17 anni chi si permetteva di dare un'altra versione di #Calciopoli passava per pazzo...il tempo è galantu… - pisto_gol : Aspettando #Report, che, ne sono certo, sarà come sempre interessante, magari sarebbe il caso di ricordare che cosa… - cmdotcom : Finalmente la vera verità di cosa è stato #Calciopoli: una truffa bella e buona, montata per far fuori la #Juve… - davidone260672 : RT @SandroSca_rpa: Cioè la rivoluzionaria scoperta di #Report su Calciopoli è che ci furono sistematiche azioni di PM, FIGC e Media x demol… - juv3ntin0vero : RT @gazzettanothanx: 'Giacinto io faccio qualunque cosa ma insomma un minimo di decenza bisogna averlo.' #Calciopoli #Report -