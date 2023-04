Calciomercato Napoli, testa a testa con il Milan: due nomi per Spalletti (Di martedì 18 aprile 2023) Una sfida che non solo si propone in Champions League, ma anche in chiave Calciomercato quella tra Napoli e Milan. Infatti le due formazioni, nonostante stiano lottando per due obiettivi completamente diversi in campionato, si starebbero muovendo per rinforzare la rosa per la prossima stagione. Giuntoli infatti avrebbe messo nel mirino due nomi da regalare alla formazione a disposizione di Spalletti. SCOPRI IL PRIMO>>> L'articolo proviene da Footballnews24.it. Leggi su contropiedeazzurro (Di martedì 18 aprile 2023) Una sfida che non solo si propone in Champions League, ma anche in chiavequella tra. Infatti le due formazioni, nonostante stiano lottando per due obiettivi completamente diversi in campionato, si starebbero muovendo per rinforzare la rosa per la prossima stagione. Giuntoli infatti avrebbe messo nel mirino dueda regalare alla formazione a disposizione di. SCOPRI IL PRIMO>>> L'articolo proviene da Footballnews24.it.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Napoli mania: il #Milan parla troppo. Obiettivo zittire il Diavolo con #Osimhen senza l'arbitro scarso dell'andata… - cmdotcom : #Theo, insulti choc sui social dai tifosi del Napoli: 'Devi fare la fine di Vialli' e auguri di morte al figlio… - cmdotcom : Napolimania: lasciamolo illudere il bel Paolo (#Maldini). Se il #Napoli fa il #Napoli non ce ne è per nessuno… - Ftbnews24 : #Calciomercato Napoli, testa a testa con il Milan: due nomi per Spalletti #Calciomercato, Milan, Napoli, Calciomerc… - SIMONE4ESPOSITO : RT @cmdotcom: Champions League, #NapoliMilan: le probabili #formazioni, dove vederla in tv e streaming #ChampionsLeague #Napoli #Milan http… -